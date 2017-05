VIDEO: केदारनाथ धाम के कपाट खुले, पीएम नरेंद्र मोदी ने की पूजा

देहरादून। उत्तराखंड के चारों धामों में से एक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार को खुल गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले धाम में पूजा-अर्चना की। प्रधानमंत्री सुबह 8:50 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचे। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने बाद खुले हैं। पिछले 27 सालों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह देहरादून के जौलीग्रांड एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से बाबा केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आए पीएम मोदी केदारनाथ धाम में पूजा करने के बाद पतंजलि योग पीठ गए और वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

देखिए केदारनाथ धाम का वीडियो:-

#WATCH: Portals of Kedarnath to be thrown open to devotees today after being closed for winters,PM Modi to visit temple shortly #Uttarakhand pic.twitter.com/8D5ZRo8u5b