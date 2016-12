प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान: गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपये, मध्यम वर्ग को सस्ते घर का तोहफा

नए साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई आवास योजना के तहत दो नई स्कीम का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2017 में 9 लाख रुपये तक घर लेने वालों को कर्ज में 4 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 16:56 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi address to the nation after Demonetisation on New Year eve.