65 साल के पादरी ने किया 10 साल के बच्चे का रेप, भेजा गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

केरल में एक 65 साल के पादरी ने 10 साल के बच्चे का रेप किया है जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पादरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 17:34 [IST]

English summary

priest in kerala arrested for raping 10 year old kid