दवाइयों की कीमतों में हुई 44 फीसदी तक की कटौती, 50 से अधिक ड्रग हैं इसमें शामिल

मोदी सरकार ने 50 से भी अधिक दवाइयों की कीमतों में 5 प्रतिशत से लेकर 44 फीसदी तक की कटौती कर दी है। इसमें एचआईवी, डायबिटीज, बैक्टीरियल इंफेक्शन समेत बहुत ही जरूरी दवाइयां हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 15:05 [IST]

English summary

price of more than 50 drugs slashed up to 44 percent