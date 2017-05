राष्ट्रपति चुनाव 2017: बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष का बड़ा दांव, 9 सियासी दलों ने मिलाया हाथ

समाजवादी नेता मधु लिमये की 95वें जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विपक्ष की 9 पार्टियों ने शिरकत की। इस दौरान एक सुर में मांग उठी कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव विपक्ष की एकता की पटकथा लिखी जाएगी।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 15:46 [IST]

English summary

Presidential election 2017: Nine parties join hands to take on BJP.