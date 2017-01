आज रात 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप। पाकिस्‍तान और आतंकवाद पर दोनों के बीच हो सकती है चर्चा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 15:13 [IST]

English summary

President Donald Trump will call Prime Minister Narendra Modi today. Both leaders can speak on various issue including strengthening the ties between US and India.