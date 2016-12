शत्रु संपत्ति अध्यादेश को 5वीं बार लाने पर नाराज हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी

ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने किसी अध्यादेश को बिना कैबिनटे में पेश किए ही उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया। इस अध्यादेश को अभी राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिली है क्योंकि सरकार के पास वहां

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 13:21 [IST]

English summary

president pranab mukherjee gets upset at enemy property ordinance for bringing 5 times to signature.