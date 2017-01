देश भर में राज्‍यपालों और उप राज्‍यपालों को नए साल का शुभकामना संदेश देते हुए राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से कालेधन और भ्रष्‍टाचार को खत्‍म करने में मदद मिलेगी।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 18:28 [IST]

English summary

President Mukherjee says demonetisation, while immobilizing black money and fighting corruption