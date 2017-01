राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से फोन पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ट्वीट्स। कहा राष्‍ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत काफी अच्‍छी रही। पीएम मोदी ने राष्‍ट्रपति ट्रंप को दिया भारत आने का न्

Had a warm conversation with President @realDonaldTrump late last evening.

Have also invited President Trump to visit India.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 10:05 [IST]

English summary

President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi talks on Phone. President Trump and PM Modi have invited each other to visit their countries.