शुक्रवार को शपथ लेने वाले 45वें अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीं शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा राष्‍ट्रपति के साथ मिलकर रिश्‍तों को मजबूत बनाने के लिए तैयार।

Looking forward to working with President @realDonaldTrump to further deepen India-US ties & realise the full potential of our cooperation.

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 10:03 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi congratulates new US President Donald Trump and says he is looking forward to work with him.