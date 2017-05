मौसम का हाल: पश्चिमी यूपी समेत कई इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना, दिल्ली को झेलनी होगी गर्मी

गर्मी से बेहाल देश के कई इलाकों में लोग बारिश चाहते हैं लेकिन मौसम के पूर्वानुमान बता रहे हैं बारिश अभी मुश्किल है।

नई दिल्ली। देश का एक हिस्सा फिलहाल गर्मी से बेतहाशा परेशान है, हालांकि लोगों को बारिश से उम्मीदें हैं। बता दें कि जम्मू और कश्मीर पर बढ़ा पश्चिमी दबाव अब आगे की ओर बढ़ने लगा है जिसके चलते मध्य पाकिस्तान में चक्रवाती प्रभाव दिख रहा है। पंजाब में ऐसा ही दबाव दिख रहा है। इसके चलते जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में गर्जना के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। इस बीच दिल्ली सहित अन्य उत्तर-पश्चिमी मैदानों में बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ, अगले 24 घंटों में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन के तापमान में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है। बना रहा है दबाव वहीं बात अगर पूर्वी भारत की करें तो यहां महाराष्ट्र बीते कुछ दिनों से ज्यादा गर्म दिनों का दवाब बना रहा है। दरअसल, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान एक महीने से अब तक 40-डिग्री से ऊपर का हो गया है। वहीं दिन के तापमान के संदर्भ में कोंकण के तटीय क्षेत्र में हालात बेहतर रहे हैं, लेकिन उच्च आर्द्रता ने दिन को असहज रखा है। उदाहरण के लिए, मुंबई में दिन के अधिकतम समय का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस या 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है, लेकिन नमी के स्तर में वृद्धि ने दिक्कत बढ़ा दी है। अब पूर्व-मानसून की गतिविधियों ने पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में उपस्थिति बना ली है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस क्षेत्र में बारिश होने के लिए हालात अनुकूल रहेंगे। बता दें कि मध्य महाराष्ट्र से पश्चिम मध्य अरब सागर तक हवा चल रही है। इस वजह से, कोंकण और गोवा और आसपास के दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में पहले से ही बिखरी हुई बारिश हुई है। बुधवार को सुबह 8:30 बजे से 24 घंटे के अंतराल में, कोल्हापुर में 13 मिमी बारिश हुई, सोलापुर में 3 मिमी और सतारा 3 मिमी दर्ज किया गया।

