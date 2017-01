जानिए भारत और इजरायल की सेना वाली राहुल गांधी की बात में कितना है दम

भारत की तुलना में इजरायल की सेना अभी काफी पीछे है। लेकिन तकनीक के तौर पर इंडियन आर्मी, इजरायल के आगे कुछ नहीं।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 18:01 [IST]

English summary

Congress Vice President Rahul Gandhi has said that Indian Army is more powerful than Israeli army. Take a look on the comparison between these two.