उरी आतंकी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्‍ट्राइक के बाद फिर से आतंकवादी घाटी में आजाद घूम रहे हैं। एलओसी के दूसरी तरफ आतंकवादियों के 55 लॉन्‍च पैड्स सक्रिए हो गए हैं।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 13:33 [IST]

The terror infrastructure across the LoC was demolished after India carried out the surgical strikes in September. Today there are 55 terror camps backed heavily by the Pakistan.