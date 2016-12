नोटबंदी: शिर्डी साईंबाबा मंदिर को मिला 31.73 करोड़ रुपए का दान

शिर्डी के साईंबाबा मंदिर को 31 करोड़ 73 लाख रुपए का दान मिला है। इसमें 4.53 करोड़ रुपए पुराने नोटों (500 और 1000) की शक्ल में हैं।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 18:46 [IST]

The Shri Saibaba Sansthan Trust has received donations of Rs 31.73 crore during thepast 50 days post the government's demonetisation move, anofficial said on Friday.