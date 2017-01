बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में जानिए सब कुछ

राजनीति में आने से काफी पहले साल 1988 में उनके खिलाफ एक शख्स की गैरइरादतन हत्या का मामला चल रहा था। सिद्धू सांसद बने तो उनके खिलाफ यह केस फिर से खुल गया।

सिद्धू का राजनीतिक सफर नवजोत सिंह सिद्धू ने राजनीति का सफर बीजेपी से शुरू किया। उन्होंने अमृतसर लोकसभा सीट से 2004 चुनाव लड़ा। राजनीति में आने से काफी पहले साल 1988 में उनके खिलाफ एक शख्स की गैरइरादतन हत्या का मामला चल रहा था। सिद्धू सांसद बने तो उनके खिलाफ यह केस फिर से खुल गया। दिसंबर 2006 में कोर्ट में उनके खिलाफ केस चला और तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। सिद्धू ने जनवरी 2007 में लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू की सजा पर रोक लगा दी। फरवरी 2007 में सिद्धू एक बार फिर अमृतसर लोकसभा से चुनाव लड़े और विजयी रहे। इसके बाद सिद्धू ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार को कांटे की टक्कर दी और चुनाव जीत लिया। सिद्धू को 2014 के लोकसभा चुनावों में अमृतसर से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। उनकी जगह बीजेपी ने अरुण जेटली को उतारा जो कि चुनाव हार गए। सिद्धू टिकट न मिलने से नाराज थे और बीजेपी छोड़ने के पीछे उन्होंने यही असल वजह बताई। सिद्धू को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा लेकिन वह खुश नहीं थे और पंजाब विधानसभा चुनाव में भी नजरअंदाज किए जाने पर सिद्धू ने जुलाई 2016 में बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी आवाज-ए-पंजाब लॉन्च की। पहले चर्चा थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्होंने सारी अटकलों को गलत साबित करते हुए कांग्रेस का दामन थामा। READ ALSO: कभी कांग्रेस को बताया था मुन्नी से भी बदनाम, उसी का थामा हाथ

