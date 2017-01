NHRC रिपोर्ट में दावा- 16 आदिवासी महिलाओं से पुलिसकर्मियों ने किया रेप और शारीरिक उत्पीड़न

आयोग ने कहा कि उसे 34 महिलाओं की ओर से शारीरिक शोषण जैसे रेप, यौन उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न की शिकायतें मिलीं। हर मामले में आरोप सुरक्षाकर्मियों पर लगाए गए।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 6:59 [IST]

English summary

Policemen raped 16 tribal women in Bastar last November says NHRC report .