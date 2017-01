दूसरे प्रांत से लाई गई लाखों की शराब बरामद, 2 को किया अरेस्ट

हरदोई पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 2000 बोतले अवैध शराब बरामद की।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 9, 2017, 22:16 [IST]

English summary

Police seized liquor bottles along with 2 people in Hardoi.