संजय निरूपम के आरोपों का मुंबई पुलिस ने किया इनकार

महाराष्ट्र पुलिस ने संजय निरुपम के उस दावे को सिरे से खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें घर में नजबंद किया गया था।

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 10:42 [IST]

English summary

Police rejects claim of Sanjay Nirupam that he was home detained. Police says his house security was tightened.