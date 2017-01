काला हिरण शिकार मामला: सलमान समेत पांच आरोपियों को 25 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश

सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने बिना लाइसेंसी बंदूक से काले हिरण का शिकार किया। इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 18:49 [IST]

English summary

Poaching case: Salman khan and four others asked to appear before court on January 25