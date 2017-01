इस बीच जल्लीकट्टू के मुद्दे पर पीएमके सांसद अंबुमणि रामदास ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वह पीएम आवास के बाहर 7 लोक कल्याण मार्ग पर धरने पर बैठ गए हैं।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 14:35 [IST]

English summary

PMK MP Anbumani Ramadoss sits in support of Jallikattu outside Prime Minister residence at 7 Lok Kalyan Marg in New Delhi.