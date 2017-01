सचिवों के काम से खुश नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीच में छोड़ दी प्रजेंटेशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों को इशारों में ही कह दिया कि उन्हें अपने प्रजेंटेशन पर और भी काम करने की जरूरत है।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 3:30 [IST]

English summary

PM Narendra Modi walks out of during 2 presentations related to developments