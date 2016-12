मुंबई में दुनिया के सबसे बड़े स्मारक की नींव रखने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक अरब सागर में तट से करीब डेढ़ किलोमीटर अंदर बनेगा। स्मारक की कुल ऊंचाई 192 मीटर होगी।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 10:21 [IST]

PM narendra modi to lay foundation for Rs. 3600 Crore Shivaji Memorial in maharashtra.