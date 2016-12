राहुल ने आरोप लगाते हुए सवाल किया कि आयकर विभाग के दस्तावेज के मुताबिक बिरला समूह ने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को 12 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 15:06 [IST]

NCP on Thursday backed Rahul Gandhi’s allegation that PM Narendra Modi had taken bribe from Sahara in 2013 and said that the latter should now give ‘agni Pariksha’ to prove his innocence.