PM नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद पहले इंटरव्यू में मनमोहन सिंह पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद कालाधन रखने वालों की मुश्किल सबसे ज्यादा बढ़ी है। जिन लोगों ने कालाधन दबाए रखा उनका पैसा खुफिया एजेंसियों की वजह से सामने आ गया है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 2:29 [IST]

English summary

PM Narendra Modi's first interview after demonetisation says it was much needed .