प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह बेनामी संपत्ति पर भी बोलेंगे हमला, नोटबंदी के फैसले के बाद बैंक के नियमों में किए गए बदलाव का किया बचाव।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 11:16 [IST]

English summary

PM Modi to come with strong Benami property law to curb corruption. He defends the changes in banking rules in recent times.