भारतीय नौसेना के पितामह भी हैं महाराज छत्रपति शिवाजी

छत्रपति शिवाजी ने कोंकण और गोवा के समंदर में व्‍यापार की रक्षा करने के लिए सबसे लंबे तट पर तैयार की थी एक मजबूत नौसेना। कल्‍याण, भिवंडी और गोवा में शिवाजी ने बनवाए थे जहाज।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 11:10 [IST]

Prime Minister Narendra Modi to lay foundation of Shivaji Memorial in the Arabian Sea. Chhatrapati Shivaji Maharaj is known as the father of Indian Navy.