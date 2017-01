वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने पर उन्‍हें बधाई देने से शुरू हुआ था अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा के साथ दोस्‍ती का सिलसिला। दो वर्षों में करीब आठ बार हुई दोनों की मुलाकात।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 15:48 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi has met US President Barack Obama eight times on different occasions.