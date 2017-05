जब एसिड अटैक सरवाइवर रितु सैनी ने किया कैट वॉक, लोगों ने बजाई दिल से तालियां...

रितु ने शनिवार को एशियन डिजाइनर वीक 2017 में डिजाइनर दिशा चड्ढा के परिधानों के लिए रैंप पर वॉक करके हर किसी को चौंका दिया।

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 9:45 [IST]