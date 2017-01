आपका पालतू कुत्ता बन सकता है बलात्कारियों से आपका रक्षक

2 से 4 महीने की ट्रेनिंग में आपका पालतू कुत्ता पुलिस के ट्रेंड कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगेगा। वो आंतक के खतरे को भांंपने के साथ-साथ लड़कियों को यौन हिंसा से भी बचाएगा।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:46 [IST]

English summary

Pet Dogs Could Soon Be Taking On Sexual Predators