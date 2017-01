जल्द ही आप पेप्सी राजधानी या कोक शताब्दी में यात्रा करते नजर आ सकते हैं, रेलवे बना रहा खास योजना

रेलवे से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे की योजना पहले अलग-अलग प्रचार अधिकार बेचने की थी लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए पूरी ट्रेन के मीडिया अधिकार बेचने की योजना बनाई गई है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 13:47 [IST]

English summary

'Pepsi Rajdhani' or 'Coke Shatabdi', railways readies plan to brand trains and stations.