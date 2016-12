पेटीएम ने खड़े किए हाथ तो ट्विटर पर लोगों ने जमकर साधा निशाना

नई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले के बाद ई-वैलेट के जरिए लोगों को भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ई वैलेट के रूप में पेटीएम लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। पेटीएम के जरिए लोगों को भुगतान करने में काफी दिक्कते आ रही हैं।

नोटबंदी के फैसले के बाद पेटीएम के जरिए भुगतान में काफी बढ़ोत्तरी आई थी, लेकिन अब इसपर तकनीकी दिक्कते आने लगी है जिसका सोशल मीडिया पर लोग जमकर मखौल उड़ा रहे हैं।

उठने लगे सवाल

पेटीएम में आ रही तकनीकी दिक्कत के बीच लोग यह सवाल उठाने लगे हैं कि एटीएम में पहले से ही पैसा नहीं है ऐसे में पेटीएम जैसे वैलेट के जरिए इस फैसले को सही बताने वाले अब क्या समाधान देंगे।

पेटीएम पर पेमेंट में आ रही दिक्कत के लिए पेटीएम ने इसे तकनीकी दिक्कत बताते हुए कहा कि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर रहे हैं। तकनीकी दिक्कत की वजह काफी बड़ी संख्या में लोगों का ट्रांजैक्शन बताया गया है।

40 दिन में जुड़े 2 करोड़ नए यूजर

पेटीएम ने पिछले 40 दिन में 2 करोड़ नए यूजर्स को अपने साथ जोड़ा है, जिसके चलते पेटीएम को इस्तेमाल करने वालों की संख्या 17 करोड़ को पार कर गई है।

पेटीएम ने पीटीआई को बताया कि बड़ी संख्या में लोग पेटीएम को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके चलते साइट पर काफी प्रेशर है। इस दिक्कत को खत्म करने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है लेकिन अभी तक समस्या खत्म नहीं हुई है।



देखिए क्या कहा ट्विटर पर लोगों ने

पेटीएम में आई इस दिक्कत को लेकर एक तरफ जहां कंपनी इसे जल्द से जल्द खत्म करने की बात कह रही है तो दूसरी तरफ ट्विटर पर लोगों ने पेटीएम पर जमकर निशाना साधा है।

'PayTm nahin chal raha hai' is the new 'khulle nahin hain' of shopkeepers.#paytmdown — ℓoℓℳααℓ (@lolmaal) December 15, 2016

I was expecting a front page ad of @FreeCharge or @MobiKwik on today's news paper with Modi's face.. #paytmDown — TheBarman (@Sidpraz) December 21, 2016

Y r u tweeting ppl dat glitch is resolved when it is not so.

Screenshot taken 01 min back.

No pre-info for #paytmDown @Paytm @Paytmcare pic.twitter.com/9I8DCzPmGs — Swaranjit Kohli (@swaranjitkohli) December 20, 2016