चुनाव के बाद तय होगा पर्रिकर कहां करेंगे काम: अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि गोवा के लोग यह दिमाग में रखकर वोट दें कि सरकार मनोहर पर्रिकर के मार्गदर्शन में ही काम करेगी।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 21:38 [IST]

English summary

BJP Party president Amit Shah said Wil decide after elections where Parrikar ji will work.Ppl of Goa must vote keeping in mind that govt will work under his guidance.