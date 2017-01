सपा के घमासान पर बोले अमर सिंह- दोषी हूं तो मुझे हटा दो लेकिन खलनायक मत बनाओ

समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच जारी तकरार के लिए अमर सिंह को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अखिलेश यादव अमर सिंह की सपा में वापसी के खिलाफ थे।

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 3:39 [IST]

English summary

People are blaming but feud in Samajwadi party is not because of me says Amar Singh.