500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बन सकते हैं आपके लिए मुसीबत, देना पड़ेगा 50 हजार जुर्माना

30 दिसंबर के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास चलन से बाहर हो चुके 10 से अधिक नोट पाए जाएंगे तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस संबंध में सरकार अध्यादेश जारी करेगी।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 7:50 [IST]

