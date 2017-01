पायल रोहतगी को हिंदू होने के कारण विमान से उतारा, फेसबुक पर जाहिर किया गुस्सा

लाइव वीडियो में पायल रोहतगी ने बताया कि उनकी फ्लाइट सुबह 6:50 की थी। वो और संग्राम सिंह 6:20 पर एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन क्रू ने उन्हें फ्लाइट में जाने से मना कर दिया।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 16:30 [IST]

English summary

TV actress Payal Rohatgi is not happy with the staff behaviour of Jet Airways. She took it to Instagram to express her anger against the airlines and called herself a warrior.