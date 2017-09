सूरत में पाटीदारों का हंगामा, दो बसों में लगाई आग, पुलिस ने किया लाठी चार्ज

नई दिल्ली। सूरत में पाटीदारों ने जमकर उत्पात मचाया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सूरत कार्यक्रम के खिलाफ पाटीदार युवाओं ने प्रदर्शन किया फिर दो बसों में आग लगा दी। पुलिस प्रशासन मामले पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है।

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सूरत कार्यक्रम के खिलाफ पाटीदार युवाओं ने प्रदर्शन किया। पाटीदारों के विरोध प्रदर्शन और हंगामे के दौरान पुलिस ने 10 पाटीदार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। बीजेपी युवा मोर्चा के विजय टंकर सम्मेलन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे पाटीदार युवकों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा।

Patidar youths protest against Vijay Tankar Sammelan by Bharatiya Janata Yuva Morcha in Surat,set bus on fire.Police lathicharged protesters pic.twitter.com/pHdDIKaJTw