निकाह था पठानकोट आतंकी हमले का कोड, आतंकियों का नाम बाराती

राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक पठानकोट हमले का कोड 'निकाह' था और आंतकियों का नाम 'बाराती' रखा गया था।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 9:16 [IST]

English summary

Pathankot attack was code-named nikaah said NIA. The National Investigation Agency filed a chargesheet against Jaishe-Mohammed founder Masood Azhar and 3 others for the January 1 attack on Air The Force Station Pathankot.