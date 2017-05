पुंछ के कृष्‍णा घाटी में पाकिस्‍तान की ओर से युद्धविराम का उल्‍लंघन। भारतीय सेना के एक जवान और बीएसएफ के एक जवान के शहीद होने की खबरें।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 12:34 [IST]

English summary

Pakistan violates ceasefire in Krishna Ghati sector of Poonch, Jammu Kashmir and two jawans have been martyred in this incident.