पाकिस्‍तान ने किया इंडियन आर्मी के जवान चंदू चव्‍हाण को रिहा करने का वादा। सर्जिकल स्‍ट्राइक के बाद गलती से सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्‍तान पहुंच गए थे चंदू।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 14:21 [IST]

English summary

Pakistan commits to release Indian army soldier Chandu Chavan crossed border after surgical strike in September.