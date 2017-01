पाकिस्तान का दावा, नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल की वजह से हुई ओम पुरी की मौत, सलमान खान हैं अगला शिकार

पाकिस्तानी टीवी चैनल के एक एंकर लियाकत अली ने दावा किया है कि ओम पुरी की मौत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का हाथ है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 18:54 [IST]

English summary

pak media said om puri died because of narendra modi and ajit doval