IGI पर मचा हड़कंप पाकिस्तानी नागरिक ने कहा- 'मैं ISI का एजेंट, जासूसी छोड़ भारत में रहना चाहता हूं'

दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक शख्स जिसे काठमांडू जाना था उसने हेल्प डेस्क पर महिला से कहा कि वो ISI का एजेंट है।

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 4:39 [IST]

English summary

Pak man flies in, tells IGI airport officials he is from ISI