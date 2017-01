एक्सपर्ट ने बताया- अपराध के वक्त बच्चों के यौन शिकारी के मन में क्या चल रहा होता है?

एक एक्सपर्ट ने बताया कि बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के आदी अपराधियों के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है और वे अपने अपराध के बारे में क्या सोचते हैं।

Tuesday, January 17, 2017, 12:02 [IST]

Paedophiles feel their act as rightful task never feel remorse says expert Rajat Mitra.