नोटबंदी का सुझाव देने वाले को अर्थशास्त्र का प्राथमिक ज्ञान भी नहीं- चिदंबरम

पी चिदंबरम ने कहा कि नोटबंदी का सुझाव देने वाले को अर्थशास्त्र की प्राथमिक जानकारी भी नहीं, उसे एक बार फिर से अर्शशास्त्र में स्नातक करना चाहिए।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 11:56 [IST]

English summary

P Chidambaram says whoever suggested demonetisation need basic course of economics. He says that person must enroll to undergraduate course of economics.