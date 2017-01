देश के पूर्व वित्‍त मंत्री और कांग्रेस के राज्‍यसभा सांसद पी.चिंदबरम ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए उसे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजर कंपनी करार दिया था।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 13:49 [IST]

English summary

P Chidambaram says Ministers were kept as prisoners when PM modi announced demonetization on TV