देश में नोटबंदी के फैसले के बाद से ही आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में आज तक आयकर विभाग ने 3185 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 19:01 [IST]

English summary

Over 3,000 notices issued by I-T dept; Rs 86 cr new currency seized till now