अटल बिहारी वायजेपी का जन्मदिन: पीएम मोदी ने ट्वीट किया ये वीडियो

अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्यप्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वह भारत के 10वें प्रधानमंत्री हैं।

See what Atal ji does when he meets a party Karyakarta. This simplicity and warmth of Atal ji we all cherish, pic.twitter.com/qhw7W27MWS

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 14:26 [IST]

PM Narendra Modi tweeted effusive birthday greetings today to BJP stalwart Atal Bihari Vajpayee and even posted an old video of the former Prime Minister that showcases his "warmth" and simplicity.