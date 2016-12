आयकर विभाग और पेट्रोलियम मंत्रालय शीघ्र ही एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर करेगा ताकि इस जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 12:23 [IST]

If you earn a taxable income of Rs 10 lakh or more a year but are still claiming subsidy on cooking gas refills, you may not escape scrutiny much longer.