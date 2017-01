ओडिशा: एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन बोगियों से हुआ अलग, बड़ा हादसा टला

घटना उस समय हुई जब पैसेंजर ट्रेन 22805 आनंद विहार-भुवनेश्वर सुपर फास्ट वीकली एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन के बाहर से गुजर रही था। इसमें 15 बोगियां लगी हुई थी।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 19:58 [IST]

English summary

Odisha: Engine of Express train detached from bogies in Rourkela.