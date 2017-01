अपने प्यार को पाने के लिए एनआरआई महिला ने किया वो सब, जो आप सोच भी नहीं सकते

रवनीत कौर ने अपने गैंग के साथ मिलकर करीब 6 लोगों को अपना शिकार बनाया और उन्हें ब्लैकमेल किया। शादी के बाद उसने ग्रुप छोड़ दिया। शादी के बाद सामान्य जीवन बिताना चाहती थी।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 14:53 [IST]

English summary

NRI woman arrested by SOG wing from Kota on charges of extortion and blackmailing.