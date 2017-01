जल्द ही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ले सकेंगे सात फेरे, आ रही है ये योजना

भारतीय रेलवे अपने घाटे को कम करने और आय बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म्स को शादी और अन्य आयोजनों के लिए किराए पर देने की योजना बना रहा है।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 14:30 [IST]

Now you can marry on railway platform